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Ультимативный Metronome


18.06.2024 12:55

 

 

На проходившей в начале лета в Мюнхене выставке High End французская компания Metronome представила обновлённые модели фирменных ЦАП c|AQWO и CD-транспорта t|AQWO второго поколения. В пресс-релизе говорится, что «эти устройства обещают стать значимым событием в мире High End благодаря инновациям и высочайшему качеству» и «представляют собой ультимативное решение для High End систем, поднимая планку качества и функциональности на новый уровень».

 

Самые значимые изменения в конструкции Metronome с|AQWO 2 – использование двух раздельных цифро-аналоговых преобразователей: на базе чипов AKM 4499EX и ESS 9039. Нажатием одной кнопки пользователь может получить два разных характера звучания. А с учётом опционального выходного каскада на лампах Philips NOS JAN 6922 в классе А – все четыре… Устройство поставляется в комплекте с блоком питания Metronome Electra, и другого функционала, кроме ЦАП, не имеет. На лицевой панели, выточенной из алюминия толщиной 20 мм, расположен семидюймовый сенсорный дисплей.

 

CD-транспорт Metronome t|AQWO 2 – это источник цифрового сигнала CD и SACD для высококлассных аудиосистем. Опционально его можно оснастить стриминговым модулем. Фирменный привод – с верхней загрузкой диска, прецизионным механизмом и трёхопорной внутренней системой виброразвязки. Транспорт также оснащается выносным блоком питания Metronome Elektra с тремя тороидальными трансформаторами и сенсорным экраном (7”). Интерфейс был доработан и усовершенствован. Цвет корпуса обоих компонентов: чёрный или серебристый. В продаже новинки появятся в сентябре.

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