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Ультра-эволюция SVS


03.04.2024 16:06

 

 

Новая линейка в ассортименте компании SVS – серия под названием Ultra Evolution. В неё входит семь моделей громкоговорителей: три напольные, две полочные, а также трёхполосная акустическая система центрального канала и колонка для эффектов окружающего звучания и высотных каналов в системах Dolby Atmos. Розничные цены: от 900 до 5000 долларов за пару.

 

Президент SVS Гари Якубян (Gary Yacoubian) говорит, что колонки новой серии – нечто особенное, кульминация инженерной мысли разработчиков, которые не были связаны никакими ограничениями и «перевернули все камни, под которые можно было заглянуть». Одна из конструктивных особенностей новых громкоговорителей – архитектура корпуса и форма передней панели. Последняя искривлена, а средне- и низкочастотные драйверы в напольных моделях расположены выше и ниже твитера. Это позволяет выравнивать излучение динамиков в вертикальной плоскости, благодаря чему звук из всех драйверов достигает точки наилучшего прослушивания одновременно.

 

На алюминиевом куполе твитера методом парового осаждения образуется слой алмазного углерода, который увеличивает жёсткость твитера и улучшает его акустические свойства. В средне- и низкочастотных динамиках колонок Ultra Evolution используются композитные диффузоры из стекловолокна, выбранные из-за оптимального соотношения жёсткости и массы. Среднечастотные драйверы установлены в отдельные акустически настроенные внутренние камеры, предотвращающие резонансы.

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