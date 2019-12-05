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Ultra HD дисплей LG 86TN3F для презентаций


05.12.2019 11:15

 

 

На российском рынке появился интерактивный 86-дюймовый Ultra HD дисплей LG 86TN3F. Новинка предназначена для презентаций и создания контента.

 

Сенсорный экран LG 86TN3F чутко реагирует на касания и способен одновременно распознавать до 20 прикосновений. Благодаря высокой точности отклика дисплей можно использовать в качестве инструмента для реалистичного рукописного ввода и создания сложного графического контента с большим количеством деталей, например, чертежей. «Вступать в контакт» с дисплеем можно с помощью стилуса (их два, по одному с каждой стороны экрана) или пальцев, а стирать надписи – ладонью. Благодаря встроенному приложению IDB App эффективность совместной работы с дисплеем во время офисных собраний значительно возрастает – можно обмениваться файлами и делать записи прямо на экране, без дополнительных приспособлений для письма и медиаплеера (ПК).

 

Настройка параметров осуществляется в экранном меню с помощью простых касаний; предусмотрена возможность создания кнопок быстрого доступа к пользовательским настройкам. На левой стороне экрана расположена «горячая» клавиша. Функция автопереключения сигнала позволяет экономить время, настраивая приоритетность источников до начала собрания или презентации; при обнаружении нового, более приоритетного источника входного сигнала или сигнала касания, дисплей начинает использовать его автоматически вместо предыдущего источника. Боковые разъёмы, к которым подключаются устройства-источники, расположены очень удобно.

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