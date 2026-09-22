Ультра-хай-энд: Estelon Forza Ultra

22.09.2026 15:59

Forza Ultra – новая модель High End акустических систем, которую выпустила эстонская компания Estelon. Инженеры усовершенствовали конструкцию, оснастили колонки другими динамиками (производства Accuton) и добавили несколько технологических решений, используемых во флагманских АС Extreme.



Оригинальные громкоговорители Forza появились в ассортименте бренда в 2019. Это четырёхполосные напольные колонки высотой 1,7 м, которые в «табели о рангах» Estelon стоят на ступеньку ниже вышеупомянутых Extreme. Конструкция новых Forza Ultra претерпела значительные изменения, которые коснулись всех элементов, от кроссовера до виброразвязки. Специально для новинки разработаны 250-миллиметровые длинноходные басовики Accuton с алюминиевыми диффузорами и неодимовыми магнитами; фирменная схема симметричной нагрузки (Symmetric Driver Loading) обеспечивает вуферам идентичную акустическую нагрузку, заставляя их работать в унисон. Динамики расположены близко к полу, что, по утверждению Estelon, повышает их эффективность и способствует более равномерному распределению стоячих волн в помещении. Кроме того, каждая колонка оснащается мидбасовым драйвером (190 мм) и среднечастотником (90 мм) с технологией Accuton Crystalid (керамический диффузор с высокой жёсткостью и малой подвижной массой), а также 25-миллиметровым твитером нового поколения с алмазным куполом, модернизированным подвесом и тыловой камерой с несколькими внутренними полостями. Заявленный частотный диапазон Forza Ultra: от 27 Гц до 60 кГц, с линейной характеристикой вплоть до 33 кГц. Чувствительность 89 дБ, допустимая мощность 400 Вт. Номинальный импеданс 3 Ом на частоте 51 Гц снижается до 2,3 Ом, поэтому для раскрытия потенциала этих акустических систем потребуется мощный и качественный усилитель.



Каждая колонка весит 150 кг. Закрытый корпус из композита на основе мраморной крошки не имеет традиционных параллельных внутренних стенок; вместо них используются изогнутые поверхности, развитая система внутренних ребер жесткости и отдельные камеры для подавления стоячих волн и структурных резонансов. Отсутствие острых граней позволило снизить дифракцию. Производитель заявляет об увеличенной стабильности стереокартины в более широкой зоне прослушивания. В комплект поставки входят виброизоляторы Stillpoints Ultra SS V2; благодаря внутренней системе керамических подшипников они эффективно рассеивают энергию вибраций, возникающих между корпусом и полом. Estelon рекомендует устанавливать Forza Ultra в помещениях площадью от 40 до 125 квадратных метров. Мировые продажи начнутся в октябре; цена за пару в Европе и США – от 159000 евро или 227000 долларов, в зависимости от отделки и комплектации.