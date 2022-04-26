Ультра хай энд из Германии

26.04.2022 10:40

На выставке High End Munich 2022, которая пройдёт с 19 по 22 мая, компания Gobel High End представит свой новый сабвуфер Divin Sovereign.



Новинку ждут с нетерпением – устройство категории «Ультра High End» весом 145 кило и стоимостью 29500 евро (или 32500 долларов США) способно удивить… У активного сабвуфера – корпус закрытого типа со стенками толщиной до 75 мм; низкочастотный динамик – 18-дюймовый длинноходный, разработанный инженерами Gobel High End. Мощность устройства – 2500 Вт. Сабвуфер имеет по паре XLR и RCA входов и выходов (Pass Through) и 12-вольтовый входной триггерный разъём. Доступные пользователю регулировки DSP: усиление входящего сигнала, выбор входного канала, фильтр нижних частот и инфразвуковой фильтр с регулируемой частотой, параметрический эквалайзер с настройкой частоты, усиления и добротности, и пр. Частотный отклик: от 10 Гц до 200 Гц.



Вся конструкция изготовлена и собрана на собственной производственной площадке компании. Сабвуфер будет выпускаться в отделке «чёрный рояльный лак» с алюминиевыми деталями, но по запросу заказчика отделка может быть любой. Габариты сабвуфера Divin Sovereign (ВхШхГ): 78 см x 54 см / 44 см x 60 см.