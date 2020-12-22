ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Ультра-компактный саундбар Definitive Technology


22.12.2020 11:25

 

 

Studio 3D Mini от Definitive Technology – ульра-компактная аудиосистема, место для которой найдётся даже в тех случаях, когда его совсем мало. Применяемые технологии, как утверждают разработчики новинки, позволяют добиться звучания, сравнимого со звучанием саундбаров в два раза большего размера.

 

Габариты Studio 3D Mini – 5 см в высоту и 66 см в ширину. Благодаря технологиям от Dolby Atmos и DTS саундбар создаёт весьма убедительный эффект окружающего звучания. 4.1-канальная система оснащается шестью динамиками и поставляется в комплекте с восьмидюймовым беспроводным сабвуфером. HDMI (eARC) подключение обеспечивает воспроизведение саундтреков, записанных в формате Dolby Atmos или DTS:X; имеются также разъёмы 4K HDMI (вход), 4K HDMI с eARC (выход), оптический и AUX входы, а также USB порт.

 

Studio 3D Mini – первое устройство Definitive Technology со встроенной функцией HEOS, обеспечивающей возможность аудио стриминга из разнообразных музыкальных источников. Саундбар можно подключить к любому другому компоненту с поддержкой HEOS, а это свыше 70 аудио-видео компонентов, выпускаемых под брендами Denon и Marantz. Из других возможностей стоит отметить поддержку 4K, Dolby Vision, HDR10, AirPlay 2 и некоторых функций голосовых помощников Amazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant (регулировка громкости, начало или остановка воспроизведения и пр.).

Связанные новости:
 «Алиса» управляет саундбарами Samsung - 27.11.2020 05:28
 Первые в мире колонки IMAX Enhanced - 19.11.2020 07:11
 И глаз радует, и звук не портит - 20.10.2020 13:55
 Сделка между Sound United и Bowers & Wilkins финализирована - 13.10.2020 11:57
 Саундбары Philips: Dolby Atmos и DTS:X с IMAX Enhanced - 10.09.2020 07:55
 Дизайнерский саундбар LG  - 15.07.2020 09:36
 Sound United покупает компанию B&W - 15.06.2020 13:11
 Denon и Marantz: 59 устройств с поддержкой Roon  - 01.04.2020 13:51
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007