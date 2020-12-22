Ультра-компактный саундбар Definitive Technology

22.12.2020 11:25

Studio 3D Mini от Definitive Technology – ульра-компактная аудиосистема, место для которой найдётся даже в тех случаях, когда его совсем мало. Применяемые технологии, как утверждают разработчики новинки, позволяют добиться звучания, сравнимого со звучанием саундбаров в два раза большего размера.



Габариты Studio 3D Mini – 5 см в высоту и 66 см в ширину. Благодаря технологиям от Dolby Atmos и DTS саундбар создаёт весьма убедительный эффект окружающего звучания. 4.1-канальная система оснащается шестью динамиками и поставляется в комплекте с восьмидюймовым беспроводным сабвуфером. HDMI (eARC) подключение обеспечивает воспроизведение саундтреков, записанных в формате Dolby Atmos или DTS:X; имеются также разъёмы 4K HDMI (вход), 4K HDMI с eARC (выход), оптический и AUX входы, а также USB порт.



Studio 3D Mini – первое устройство Definitive Technology со встроенной функцией HEOS, обеспечивающей возможность аудио стриминга из разнообразных музыкальных источников. Саундбар можно подключить к любому другому компоненту с поддержкой HEOS, а это свыше 70 аудио-видео компонентов, выпускаемых под брендами Denon и Marantz. Из других возможностей стоит отметить поддержку 4K, Dolby Vision, HDR10, AirPlay 2 и некоторых функций голосовых помощников Amazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant (регулировка громкости, начало или остановка воспроизведения и пр.).