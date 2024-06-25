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Ультра-премиальный Orchard


25.06.2024 20:18

 

 

Компания Orchard Audio представила новинку, усилитель мощности Starkrimson Mono Ultra Premium. Устройство на базе технологии GaN (вместо кремния в блоках питания используется нитрид галлия) способно выдать 250 Вт при нагрузке в восемь Ом или 500 Вт / 4 Ом.

 

У Starkrimson Mono Ultra Premium 1200-ваттный блок питания с дополнительной ёмкостью 43600 мкФ. Используемые в нём полупроводники на основе нитрида галлия характеризуются большей теплопроводностью, чем кремниевые. Если слой нитрида галлия нанести на другой материал, например, кремний, получается полупроводник с высокой подвижностью электронов; он более эффективен, чем транзисторы из чистого нитрида галлия или кремния, и обеспечивает лучшую терморегуляцию.

 

Как сообщает производитель, Starkrimson Mono Ultra Premium обеспечивает мощное, хорошо детализированное и очень чистое звучание; искажения звука по всей полосе частот минимальны. Пиковая мощность устройства составляет 1000 Вт; усилитель может работать с нагрузкой 2 Ом. Размеры устройства: 31 х 35,3 х 11,6 см; весит один моноблок почти шесть килограммов. Первые отгрузки начнутся в сентябре нынешнего года. Orchard Audio принимает на своём сайте предварительные заказы на моноблочный усилитель Starkrimson Mono Ultra Premium: его можно приобрести за 2149 долларов США, что на 350 дешевле рекомендуемой розничной цены.

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