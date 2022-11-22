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Ультракороткофокусные 3LCD проекторы Diello


22.11.2022 10:07

 

 

EL-PL456XT, EL-PL456WT и EL-PL456UT – лазерные ультракороткофокусные 3LCD-проекторы, выпускаемые под торговой маркой Diello. Новинки входят в серию фирменных устройств Cavo; она предназначена для небольших переговорных комнат и учебных классов, в которых используется интерактивная доска.

 

Оптическая система этих устройств позволяет получать картинку с диагональю от 80 до 120 дюймов с дистанции в несколько сантиметров от экрана, а ультракороткофоусный объектив практически исключает образование тени от стоящего рядом с экраном человека. Модели серии подходят также для магазинов, музеев, выставочных залов, для использования в конструкции информационных киосков и т.д. Встроенные инструменты коррекции геометрии изображения позволяют корректировать «трапецию» по двум направлениям, устранять подушкообразные и бочкообразные искажения, а также осуществлять произвольную коррекцию по шести точкам.

 

Источники света – лазерные, яркость 4800 ANSI люмен. Динамическая контрастность 5000000:1. Ресурс работы лазера составляет до 20000 часов в нормальном режиме и до 30000 часов в экономичном. Версии EL-PL456XT, EL-PL456WT и EL-PL456UT отличаются разрешением (XGA, WXGA и WUXGA). ЖК-матрицы с технологией MLA обеспечивают лучшую проработку оттенков серого цвета и позволяют добиться высокой цветовой яркости. Среди предустановленных настроек изображения – специальные режимы для проецирования на цветную школьную доску и режим симуляции DICOM для просмотра чёрно-белых изображений. Варианты подключения: HDMI и VGA. Имеется встроенный динамик мощностью 16 Вт. Поддерживаются управляющие интерфейсы RS232, LAN и USB-B и протоколы Crestron, AMX Device Discovery и PJ Link.

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