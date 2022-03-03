Ультракороткофокусный ViewSonic X1000-4K

03.03.2022 03:10

Пополнение в модельном ряду ViewSonic – X1000-4K, ультракороткофокусный светодиодный смарт-проектор со звуковой панелью и разрешением 4K UHD. Устройство может проецировать изображение с диагональю 100 дюймов (2,54 м) с расстояния всего 38 см.



Проектор оснащается встроенным саундбаром Harman Kardon мощностью 40 Вт. Срок службы LED источника света составляет 30 тысяч часов. Реалистичность отображаемых цветов обеспечивается фирменной технологией Cinema SuperColor+™ с 125% Rec.709, а большая глубина изображения – технологией Dynamic Black. Последняя автоматически проверяет и обеспечивает настраиваемую контрастность в соответствии с уровнем яркости различных сцен, позволяя зрителям видеть больше ярких деталей. «Картинка», проецируемая ViewSonic X1000-4K, остаётся чёткой и плавной даже при отображении быстро движущихся деталей – за это «отвечает» технология кадровой интерполяции.



X1000-4K управляется с помощью приложения ViewSonic vCastSender, установленного на пользовательском смартфне, планшете или ПК. Наличие встроенного модуля высокоскоростного Wi-Fi (5 ГГц) позволяет транслировать или отображать контент с мобильных устройств без использования кабеля. Предусмотрена возможность подключения по USB Type-C. Также имеются три порта HDMI 2.0 / HDCP 2.2 и три порта USB Type-A. Хранить контент можно непосредственно в памяти самого устройства (объём локального хранилища – 12 ГБ). Наиболее часто используемые коммуникационные порты находятся на боковой панели устройства, поэтому подключить источники сигнала можно, не меняя положение проектора, которое регулируется с помощью специальной ножки.