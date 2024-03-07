07.03.2024 10:48

Ультрапортативный проектор Diello DL-HTW5 весит менее 1,5 кг и имеет размеры 220 х 166 х 94 мм. Его можно использовать на выставках, в музеях или небольших переговорных зонах.



Устройство разработано на базе жидкокристаллической LTPS-матрицы с диагональю 4,45 дюйма. Разрешение проектора 1920х1080 точек (стандарт Full HD), максимальная мощность составляет 2500 Лм (150 Лм по стандарту ANSI), контрастность 1000:1, цветовой охват 16,7 млн. цветов. Diello DL-HTW5 способен проецировать изображение с диагональю от 40 до 150 дюймов; размер зависит от степени затемнённости помещения и светоотражающих свойств поверхности, на которую проецируется картинка. Рабочий ресурс источника света – до 30 тысяч часов.



Встроенный объектив имеет фиксированное проекционное отношение 1,45 и ручную регулировку фокуса; есть возможность коррекции трапецеидальных искажений. Встроенный медиаплеер работает под управлением ОС Android 9.0. Контент можно передавать по Wi-Fi или воспроизводить с SD-карты; слот для неё есть на панели разъёмов. Там же расположены два входа HDMI, один VGA и один композитный AV-вход, совмещённый со входом звука. Если мощности встроенного динамика (1,5 Вт) недостаточно, можно подключить внешнюю акустическую систему – через аналоговый аудиовыход или беспроводным способом, по Bluetooth.



