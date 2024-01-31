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Ультрапортативный видеопроектор Diello Cinema Box QB40


31.01.2024 18:29

 

 

Diello Cinema Box QB40 – ультрапортативное устройство категории «всё-в-одном», в корпусе которого объединены проектор, акустическая система и источник сигнала. С его помощью можно устроить показ кинофильмов где угодно: в детской комнате, гостиной, на кухне, даже на даче в саду, ведь в качестве проекционного экрана можно использовать любую белую стену, рулонную штору или потолок.

 

Проекционная система Cinema Box QB40 состоит из ЖК-матрицы, выполненной по технологии LTPS (улучшенная версия IPS-матрицы), и светодиодного источника света с максимальной яркостью 4000 Лм. Разрешение проектора: Full HD (1920х1080 точек). Цветовой охват составляет 16,7 миллиона цветов, контрастность 5000:1, мощность светового потока 320 ANSI люмен. Хорошо читаемое изображение с диагональю 50-150 дюймов (в зависимости от степени затемнённости помещения и качества светоотражающей поверхности) характеризуется насыщенностью цветов и глубиной оттенков серого в тёмных сценах.

 

У проектора Diello Cinema Box QB40 полностью автоматическая настройка фокуса и коррекции трапецеидальных искажений. В роли источника сигнала выступает встроенный медиаплеер на Android 9.0; он позволяет устанавливать различные медиапроигрыватели, приложения стриминговых сервисов и приложения для работы с документами и фотографиями. Контент можно воспроизводить по сети, используя встроенный Wi-Fi, или непосредственно с USB накопителей, для подключения которых есть два порта USB-А. Можно использовать и внешние источники сигнала, подключаемые по HDMI. Мощность встроенного динамика – 2,5 Вт; есть модуль Bluetooth и аналоговый аудиовыхода для подключения более мощной акустической системы.

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