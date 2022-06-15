Ультратонкий громкоговоритель Hidden Sound

15.06.2022 12:11

Плоская полочная акустическая система, получившая название Hidden Sound, является самым тонким громкоговорителем в мире. По крайней мере, так утверждают её создатели, дизайнеры из компании Brand New World.



Новинка была представлена на прошедшей недавно в Милане Неделе дизайна. Разработчики анонсировали устройство как «противоядие» от традиционных массивных и занимающих много места в жилых пространствах акустических систем. Несмотря на совсем небольшую глубину колонок, создатели Hidden Sound смогли встроить внутрь корпуса усилитель. Пользователям предлагается подключать пару громкоговорителей к сабвуферу; соединение – беспроводное, по Bluetooth.



Вместо привычных динамиков в колонках Hidden Sound используется сендвич-материал, состоящий из слоёв (толщина каждого – 4 мм) специальной акустической пены и натуральной пробки. Инженеры применили изобретённную в 1980-е годы технологию распределённого режима: звук создаётся благодаря равномерно распределённым колебаниям звуковой панели, а не «закачивается» в одном направлении, как в традиционных моделях громкоговорителей. Поэтому ультратонкие Hidden Sound излучают звуковые волны во всех направлениях; как утверждают в Brand New World, определить местонахождение источника звука очень сложно.





