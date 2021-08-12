Улучшаем акустику помещения с Vic Audiophile VMT Kit

12.08.2021 12:30

Компания Vicoustic представила новый комплект для улучшения акустических характеристик помещения VicAudiophile VMT Kit. В него входят четыре звукопоглощающие панели Flat Panel VMT, четыре универсальные поглощающие/рассеивающие панели VicPattern Ultra Wavewood, звукорассеивающая конструкция Multifuser Wood MKII (2 шт.) и направляющие для настенного или углового монтажа панелей.

Если бюджет небольшой, можно для начала ограничиться установкой одного комплекта. Даже эта мера поможет снизить интенсивность ранних отражений на боковых стенах помещения и стене перед слушателем, управлять временем реверберации и устранить эхо-эффекты. Добавление второго комплекта позволит решить проблему отражений от стены за слушателем и от потолка и стоячих волн в углах помещения перед слушателем. Панели, входящие в комплект, взаимозаменяемы, это даёт возможность экспериментировать с отражающими или поглощающими свойствами в той или иной точке помещения.

Настенная, потолочная или угловая установка акустических панелей, входящих в набор VicAudiophile VMT kit, не требует особых знаний или умений или специальных инструментов. Все конструкции Vicoustic изготовлены в Португалии, отвечают строжайшим требованиям по рассеиванию вредных веществ и пыли и пожарной безопасности, изготовлены из вторично переработанных материалов. Vicoustic выпускает их в трёх вариантах отделки: белый матовый (все элементы белого цвета), «коричневый дуб» (элементы Flat Panel VMT в цвете «лист шалфея») и «дуб» (элементы Flat Panel VMT в цвете «льняное полотно», элементы Multifuser Wood MKII — чёрные матовые). Отделка «лист шалфея» и «льняное полотно» - эксклюзивная, панели этих цветов присутствуют только в наборах VicAudiophile VMT Kit.