ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Улучшаем акустику помещения с Vic Audiophile VMT Kit


12.08.2021 12:30

 

 

Компания Vicoustic представила новый комплект для улучшения акустических характеристик помещения VicAudiophile VMT Kit. В него входят четыре звукопоглощающие панели Flat Panel VMT, четыре универсальные поглощающие/рассеивающие панели VicPattern Ultra Wavewood, звукорассеивающая конструкция Multifuser Wood MKII (2 шт.) и направляющие для настенного или углового монтажа панелей.

 

Если бюджет небольшой, можно для начала ограничиться установкой одного комплекта. Даже эта мера поможет снизить интенсивность ранних отражений на боковых стенах помещения и стене перед слушателем, управлять временем реверберации и устранить эхо-эффекты. Добавление второго комплекта позволит решить проблему отражений от стены за слушателем и от потолка и стоячих волн в углах помещения перед слушателем. Панели, входящие в комплект, взаимозаменяемы, это даёт возможность экспериментировать с отражающими или поглощающими свойствами в той или иной точке помещения.

 

Настенная, потолочная или угловая установка акустических панелей, входящих в набор VicAudiophile VMT kit, не требует особых знаний или умений или специальных инструментов. Все конструкции Vicoustic изготовлены в Португалии, отвечают строжайшим требованиям по рассеиванию вредных веществ и пыли и пожарной безопасности, изготовлены из вторично переработанных материалов. Vicoustic выпускает их в трёх вариантах отделки: белый матовый (все элементы белого цвета), «коричневый дуб» (элементы Flat Panel VMT в цвете «лист шалфея») и «дуб» (элементы Flat Panel VMT в цвете «льняное полотно», элементы Multifuser Wood MKII — чёрные матовые). Отделка «лист шалфея» и «льняное полотно» - эксклюзивная, панели этих цветов присутствуют только в наборах VicAudiophile VMT Kit.

Связанные новости:
 Акустические панели GIK DecoShapes - 27.07.2021 00:30
 Акустические панели для комфортного офисного труда - 04.02.2021 11:32
 Натуральное дерево? Нет, Vicoustic - 11.12.2020 13:57
 Акустические панели Rayva: новая технология - 26.11.2019 13:12
 GIK Acoustic: новый дизайн акустических панелей - 18.09.2018 10:00
 Новые акустические панели Artnovion - 10.05.2018 12:30
 Primacoustic: новые акустические панели для жилых интерьеров - 08.04.2017 12:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007