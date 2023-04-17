«Улыбнись миру, и мир улыбнётся тебе»

17.04.2023 12:49

Кто первым вывел эту формулу, неизвестно, но в LG взяли её за основу при разработке нового образа бренда. Маркетологи компании разработали новую систему идентификации бренда и соответствующую пиар-кампанию, цель которой – более активное повсеместное взаимодействие с потребителями самых разных поколений.



Главный рекламный слоган LG Electronics, Life's Good («Жизнь хороша»), приобрёл новую «визуальную идентичность»: клиенты должны воспринимать его как более динамичный, ассоциировать с молодостью и активностью. Основной посыл: используя продукцию LG, с которой «жизнь хороша», потребители могут сделать её (жизнь) ещё лучше, повысить её качество; в глобальном смысле – открыть дорогу в «прекрасное будущее»… В новом «Руководстве по коммуникациям с брендом», которое было распространено среди сотрудников по всему миру, особо подчёркивается, что бренд должен полюбиться покупателям – в разных странах и самых разных поколений, включая поколение Z (люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 гг.) – и стать «культовым». Основные ценности LG теперь такие: «Бескомпромиссное качество обслуживания клиентов», «Инновации, ориентированные на человека» и «Тепло, вызывающее улыбки».



Логотип LG – стилизованная рожица, образованная буквами L и G – перестал быть статичным. Теперь он способен выражать положительные эмоции: кивать, подмигивать, приветствовать клиентов дружелюбной улыбкой, танцевать в такт фоновой музыке. LG планирует транслировать видео на всевозможных цифровых платформах, во всех точках продаж и т.д. В дополнение к фирменному цвету LG Red (красный) будет использовать «более энергичный» цвет LG Active Red («активный красный»).



