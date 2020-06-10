Умер Аллен Бутройд, со-основатель Meridian Audio

10.06.2020 14:20

Компания Meridian Audio с прискорбием сообщает о смерти одного из своих со-основателей, Аллена Бутройда (Allen Boothroyd).



После окончания Королевского колледжа изящных искусств Бутройд работал промышленным дизайнером. Создавая свои работы, он черпал вдохновение в идеях Баухауза и был приверженцем идей Людвига Мис ван дер Роэ и его лозунга «Меньше – значит, больше» (“less is more”), а также Вальтера Гропиуса. В 1991 году Бутройд основал консалтинговую компанию Cambridge Product Design Ltd. В числе его работ – дизайн микрокомпьютера BBC, одной из самых успешных европейских моделей обучающих компьютеров того времени, акустические системы Canon, первая модель Patientline (ТВ/радио консоли для больниц) и многое другое. Аллен Бутройд сотрудничал с KEF, Celestion, THX и Russound. Став одним из со-основателей Meridian Audio, он занял в компании должность директора по дизайну.



После того, как в 2018 году у Бутройда нашли рак простаты, он купил Porsche и взял отпуск для того, чтобы съездить в Австралию. В прошлом году Аллен и его жена отпраздновали «золотую» свадьбу, прожив вместе 50 лет.