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Умер Аллен Бутройд, со-основатель Meridian Audio


10.06.2020 14:20

 

 

Компания Meridian Audio с прискорбием сообщает о смерти одного из своих со-основателей, Аллена Бутройда (Allen Boothroyd).

 

После окончания Королевского колледжа изящных искусств Бутройд работал промышленным дизайнером. Создавая свои работы, он черпал вдохновение в идеях Баухауза и был приверженцем идей Людвига Мис ван дер Роэ и его лозунга «Меньше – значит, больше» (“less is more”), а также Вальтера Гропиуса. В 1991 году Бутройд основал консалтинговую компанию Cambridge Product Design Ltd. В числе его работ – дизайн микрокомпьютера BBC, одной из самых успешных европейских моделей обучающих компьютеров того времени, акустические системы Canon, первая модель Patientline (ТВ/радио консоли для больниц) и многое другое. Аллен Бутройд сотрудничал с KEF, Celestion, THX и Russound.  Став одним из со-основателей Meridian Audio, он занял в компании должность директора по дизайну.

 

После того, как в 2018 году у Бутройда нашли рак простаты, он купил Porsche и взял отпуск для того, чтобы съездить в Австралию. В прошлом году Аллен и его жена отпраздновали «золотую» свадьбу, прожив вместе 50 лет.

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