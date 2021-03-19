Умер изобретатель аудио кассеты

19.03.2021 08:36

6 марта в своём доме в Нидерландах умер Лодевейк Фредерик О́ттенс, более известный как Лу Оттенс (Lou Ottens). Оттенсу было 94 года; 34 из них он посвятил компании Philips, работая в которой, изобрёл аудиокассету.

В начале 1960-х он занимал в компании должность директора отдела развития и стал инициатором разработки картриджа с магнитной лентой, который должен был заменить привычные для того времени катушки. Новый носитель появился в 1963 году; его представили общественности на берлинской выставке IFA. Кассеты быстро приобрели большую популярность, во многом благодаря Оттенсу, который настоял на том, чтобы продукт был безлицензионным. В то время команда Оттенса работала над созданием портативной модели катушечного магнитофона, но новая конструкция оказалась очень многообещающей и, по сути, изменила правила игры на рынке.

Сам Оттенс никогда не питал иллюзий по поводу своего изобретения. В 2016 году, участвуя в съёмках документального фильма «Cassette: A Documentary Mixtape» он сказал: «Ностальгия – вот почему люди до сих пор предпочитают слушать записи на кассетах с низким качеством звука. Если ваше время прошло, значит, время исчезнуть. Есть что-то лучше, чем кассеты? Значит, пора остановиться. Я не верю в вечность».