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Умер основатель Audio by Van Alstine


03.02.2025 20:10

 

 

Скончался основатель компании Audio by Van Alstine Фрэнк Ван Олстин (Frank Van Alstine). Он отдал аудиоиндустрии почти 60 лет жизни, всё это время стараясь создавать продукцию самого высокого качества.

 

Компоненты, выпускаемые под брендом AVA – усилители, предусилители, контроллеры и пр. – пользовались большой популярностью у аудиофилов; многие поклонники компании утверждали, что именно разработки Audio by Van Alstine, так не похожие на «мейнстримовое аудио», являются воплощением понятия High End. Чуть меньше года назад компания анонсировала выход двух новинок: усилителя мощности NP1 и усилителя-контроллера CA1.

 

Несколько лет назад Ван Олстен снял с себя ряд управленческих функций, и его преемники умело вели бизнес. Незадолго до смерти основатель Audio by Van Alstine начал подготовку к окончательному выходу из дела. Его кончина не скажется на потребителях и не повлияет на качество оказываемых услуг и бизнес-процессы, такие, как производство, проектирование и разработка новой продукции.

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