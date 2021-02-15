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Умер основатель PureAudio


15.02.2021 13:35

 

 

Новозеландский бренд PureAudio понёс тяжелую утрату: умер один из основателей компании, Гари Моррисон (Gary Morrison).

 

Моррисон создал предприятие вместе с Россом Стивенсом (Ross Stevens). Он также являлся совладельцем и главным конструктором Plinius Audio, «отвечая» за фирменный звук с 1987 по 2005 годы.

 

В центре внимания Моррисона всегда был идеальный баланс между теплотой ламп и точностью полупроводников – именно этим он руководствовался, создавая свои лучшие Class A усилители.

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