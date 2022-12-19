Умер создатель «Фозгометра»

19.12.2022 09:38

Компания Musical Surroundings сообщила о смерти Джима «Фоза» Фосгейта (Jim “Foz” Fosgate), изобретателя устройства, получившего название «Фозгометр» (Fozgometer). Оно предназначено для настройки проигрывателей виниловых пластинок и позволяет максимально точно выставить азимут картриджа по отношению к плоскости диска.



Fozgometer считается одним из лучших подобных устройств и одним из наиболее удобных в применении. Компания Musical Surroundings занималась производством и реализацией этих аппаратов, а всего в мире было продано около 5000 «фозгометров» первого и второго поколения.



Джим Фосгейт начал сотрудничать с Musical Surroundings около 20 лет назад: тогда компания стала выпускать разработанные им ламповый фонокорректор и ламповый усилитель для наушников. Обе модели продавались под торговой маркой Fosgate Signature. Идея создать Fozgometer появилась у Джима в 2009 году – и немедленно была реализована. Усовершенствованная версия, Fozgometer второго поколения, выпускается с 2021 года. Она отличается повышенной чувствительностью и точностью измерений.



