Умер создатель планарно-магнитного излучателя Джим Вайни

26.01.2024 17:02

10 января 2024 года в возрасте 89 лет скончался Джим Вайни (Jim Winey), основатель компании Magnepan и создатель планарно-магнитного излучателя.



Вайни работал инженером в компании 3M, и, поскольку был заядлым аудиофилом, в свободное время конструировал акустические системы. Однажды он зашёл в аудиосалон, владельцем которого в то время был Вильям З. Джонсон (William Z. Johnson, впоследствии основавший Audio Research Corporation и ставший первым дистрибьютором продукции Magnepan), и услышал, как звучат электростаты RTR. Вайни попытался разработать аналогичное устройство, но отказался от этой затеи после того, как однажды приклеил элементарную звуковую катушку к гибкой двухфутовой полоске ультратонкого магнитного материала 3M и подал на неё сигнал со своего усилителя. Хотя прототип его будущих творений имел очень ограниченный диапазон частот и совсем небольшую громкость, звучал он настолько реалистично, что Вайни решил продолжить изыскания с целью усовершенствовать родившийся концепт. Прошло несколько лет, и уже к началу 1970-х Вайни разработал свою первую «Мэгги», огромный трёхпанельный Magnepan Tympani I. В качестве диафрагмы двух больших планарно-магнитных СЧ/НЧ-излучателей и узкого твитера, также планарно-магнитного, был использован очень тонкий и лёгкий лист майлара 3M, с приклеенными к его поверхности проводами (они выполняли роль звуковых катушек) и массивом магнитов, расположенных позади и вокруг диафрагмы для создания магнитного поля.

…Спустя полвека дело Джима Вайни продолжает его сын: совместно с давним соратником Вайни, Уэнделлом Диллером (Wendell Diller), он разработал колонки, которые некоторые эксперты считают едва ли не лучшими за всю историю существования бренда: Magnepan 30.1 и LRS+. Вне всякого сомнения, огромный вклад в эту работу внёс (пусть и опосредованно) сам Джим Вайни. Человек, которые всегда ставил на первое место реалистичность воспроизведения вокала и музыкальных инструментов, и страсть которого к хорошему звуку была и будет источником вдохновения для современных изобретателей, поднимающих качество звучания акустических систем на новую высоту.