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«Умное» радио с функцией стриминга: Ruark R1S


10.04.2023 11:34

 

 

Новое устройство появилось в модельном ряду британского производителя Ruark Audio. R1S – продолжатель традиций, заложенных при разработке моделей фирменной серии R1; в продаже новинка появится в мае.

 

Дизайн узнаваемый, разве что отделка иная: R1S имеет лаковое покрытие оттенка Mid Grey и декоративную решётку цвета «орех». Кроме того, на передней панели новинки располагается улучшенный цветной TFT-дисплей. Внутри изготовленного из полимеров корпуса, «акустически настроенного и демпфированного», находится Hi-Fi усилитель класса AB и неодимовый полнодиапазонный драйвер NS+ разработки Ruark. Предусмотрены настройки низких и высоких частот и адаптивный эквалайзер, помогающий точнее настроить звук в соответствии с предпочтениями слушателя. На верхней панели – традиционный контроллер RotoDial для удобного ручного управления. Управление через смартфон или планшет осуществляется с помощью нового мобильного приложения Oktiv. Тем, кто предпочитает пользоваться ручным пультом дистанционного управления, придётся доплатить за него: в комплект поставки пульт не входит.

 

R1S поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Выбор, предоставляемый пользователям устройства, включает интернет радио, DAB, DAB+, FM тюнер, Spotify Connect, Deezer и Amazon Music. Для тех, кто любит слушать музыку в ночи – датчик освещённости с автодиммированием. Есть выход для наушников, переключаемый линейный вход и порт USB-C. Радиоприёмник автоматически переходит в режим ожидания, если им не пользуются в течение 20 минут.

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