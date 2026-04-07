«Умные колонки»: рейтинг самых покупаемых моделей 2025 года

07.04.2026 14:15

Перечень самых популярных «умных» колонок 2025 года составили аналитики компании «М.Видео». В него вошли модели смарт-спикеров, которые продаются в магазинах одноимённой торговой сети.



По словам экспертов «М.Видео», за прошедший год в России было продано «около 5,5 млн. умных колонок на сумму порядка 48 млрд. рублей, а средняя стоимость устройства составила около 8,7 тыс. рублей». Лидирует продукция российских «Яндекса», VK и «Сбера», в том числе благодаря широкому ассортименту и ценовому диапазону, от самых простых устройств до более дорогих моделей с расширенным набором функций. По словам представителей торговой сети, пользователи покупают такие колонки для «управления домашней цифровой средой».



В количественном выражении самыми покупаемыми являлись «Яндекс Станция Лайт 2», «Станция Миди», «Станция Мини 3», «Станция Мини (с часами)», «Станция Лайт». «Станция Макс с Zigbee», VK Capsule Neo, «Яндекс Мини 3 Pro», SberBoom Mini 2, VK Capsule Mini, SberBoom Home, SberBoom, «Яндекс Станция Дуо Макс», «Яндекс Станция Мини». Рейтинг топ-моделей в денежном выражении выглядит иначе: в нём первые десять позиций занимает продукция компании «Яндекс» («Станция Миди», «Станция Макс с Zigbee», «Станция Лайт 2», «Станция Мини 3», «Станция Мини (с часами)», «Станция Дуо Макс», «Станция Лайт», «Мини 3 Pro», «Станция 3», «Станция 2»), за ней следуют SberBoom, VK Capsule Mini и Capsule Neo, а замыкает перечень модель SberBoom Home.