12.11.2019 18:10

По некоторым оценкам, сегодня интеллектуальные громкоговорители есть примерно в одной трети американских домохозяйств; они позволяют выбирать музыку или настраивать кухонные таймеры, дают доступ к разнообразной информации, управляют «умными» домами и пр. Однако есть у таких устройств и недостатки, и главный из них – уязвимость. А ещё «умные» колонки не так уж и умны...



Группа учёных из Японии и американского штата Мичиган – их работа частично финансировалась Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США – выяснили, что воздействовать на смарт-спикеры можно не только звуками; главное, чтобы устройство находилось на линии взгляда. Если «стрелять» в микрофон колонки лазерным лучом, она реагирует на изменения интенсивности света так же, как и на изменения звукового давления. Злоумышленники могут записать определенную команду, например: «ОК, Google, выключи свет», закодировать её в лазерный сигнал и, направляя луч лазера на колонку, заставить её реагировать так, как будто кто-то действительно произнёс эту команду. Дальность такого воздействия может составлять до 110 м. Таким способом, в зависимости от «обязанностей» смарт-спикера можно, например, вскрыть «умные» замки, или завести двигатель автомобиля, или совершать он-лайн покупки…



Другая группа учёных, из Университета Карнеги-Меллона, создали некий музыкальный сигнал, который препятствовал активации Alexa. Когда звучала эта музыка, Alexa не реагировала на «пробуждающее» слово, распознавая собственное имя лишь в 11% случаев (для сравнения, при воспроизведении других музыкальных треков ответная реакция есть в 80% случаев; когда аудио не воспроизводится, имя успешно распознаётся в 93% случаев). Казалось бы: что в этом такого? Однако учёные говорят о том, что, если Alexa не в состоянии «пробудиться» при определённом воздействии, справедливо и обратное: можно активировать смарт-спикер без команды её владельца, а это уже чревато более серьёзными последствиями...