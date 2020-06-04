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«Умные» колонки завоюют мир


04.06.2020 11:39

 

 

Аналитики из исследовательского агентства Juniper Research предполагают, что к 2024 году количество интеллектуальных цифровых устройств с функцией голосовых ассистентов достигнет 8,4 миллиардов единиц, тогда как численность населения планеты не превысит 7,8 миллиардов человек.

 

По оценкам экспертов, наиболее востребованными будут голосовые помощники в автомобилях, кроме того, голосовым управлением очень часто пользуются владельцы современных моделей смарт-телевизоров.

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