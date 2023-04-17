«Умные» технологии: детский взгляд

17.04.2023 11:20

Учёные из Дюкского университета (частный исследовательский университет, расположенный в городе Дарем, Северная Каролина, США) провели опрос детей в возрасте от четырёх до 11 лет, чтобы выяснить, что те думают об интеллектуальных технологиях и о том, как следует с этими технологиями взаимодействовать.

В частности, детям задали следующий вопрос: считают ли они, что устройства с голосовым помощником Alexa способны думать и чувствовать, и нужно ли какое-то особое отношение к таким устройствам, поскольку те не являются людьми. Для опроса были отобраны 127 детей; им показали 20-минутное видео о данной технологии, после чего начали задавать вопросы. Например: понимает ли Alexa, «что такое хорошо, а что такое плохо», есть ли у неё чувства, можно ли кричать на бытовую технику или бить её, если она не работает? Исследователи выяснили, что большинство детей понимает: Alexa не обижается на людей и не чувствует боли, если устройство стукнуть. Тем не менее, младшие участники опроса наделяли Alexa разумом и эмоциями. Учёные пришли к выводу, что юные пользователи относятся подобным образом не ко всем современным интеллектуальным технологиям (например, «умный» пылесос iRobot Roomba они за разумный не считают), и что на их особое отношение к Alexa влияет способность виртуального помощника общаться с ними.

При этом дети соглашались, что кричать на «умные» устройства (даже такие примитивные, как Roomba) и, тем более, бить их нельзя. Однако исследование выявило и другой факт: чем старше ребёнок, тем чаще он склоняется к мысли, что общение с высокоинтеллектуальной техникой предполагает не только милые беседы, но и ругань и оскорбления. Учёные пришли к выводу: дети в возрасте четырёх-пяти лет думают, что у них – и у людей вообще – нет права на моральное насилие. Однако, взрослея, дети (хотя и знают, что ругаться нехорошо) приобретают уверенность в том, что они обладают свободой выбора форм общения, в том числе оскорбительных.

Выводы? Пока их нет. Кроме того, что родителям стоит задуматься о том, какую роль они играют в моделировании хорошего поведения их детей. А исследование продолжается…



