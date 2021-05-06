«Умный» беспроводной Beolab 28

06.05.2021 12:41

Компания Bang & Olufsen выпустила беспроводную акустическую стереосистему Beolab 28 с функциями «умного» громкоговорителя.



Специально для новой модели были разработаны трёхдюймовые широкополосные драйверы. Один из них располагается спереди, вместе с дюймовым твитером; два других – по сторонам колонок. Производитель сообщает, что громкоговорители способны работать на очень большой громкости, сохраняя чистоту звучания и отличную динамику. За бас «отвечает» встроенный сабвуфер с 6,5-дюймовым драйвером, также сконструированным специально для Beolab 28.



Функция Beam Width Control («управление шириной луча») предусматривает два рабочих режима: “narrow mode” (узкий звуковой пучок) и “wide mode” (широкий луч). В первом случае сводится к минимуму влияние отражений от боковых стен, во втором звук становится более рассеянным, охватывая большее пространство вокруг громкоговорителей. На верхней панели колонки расположен сенсорный элемент управления; с его помощью можно начать воспроизведение или поставить его на паузу, выбрать нужный трек, изменить уровень громкости. Когда пользователь оказывается в непосредственной близости от аудиосистемы, автоматически активируется подсветка кнопок. Четыре кнопки приоритетного выбора обеспечивают моментальный доступ к любимым радиостанциям или плейлистам Spotify.



Система Beolab 28 – напольная, однако её конструкция предусматривает и настенный монтаж. Цвета корпуса: «натуральное серебро» (Natural Silver), «антрацитовый чёрный» (Black Anthracite), «бронза» (Bronze Tone Aluminium). Опциональная отделка: ткань (серая или меланж) или натуральное дерево (светлый дуб, дуб, морёный дуб, орех).