«Умный» беспроводной сабвуфер WiiM

29.07.2025 14:38

В ассортименте WiiM появилась новинка – первый в истории бренда сабвуфер. Устройство под названием WiiM Sub Pro уже можно купить на Amazon, официальная же презентация состоялась на выставке High End 2025 в Мюнхене. Вместе с WiiM Sub Pro был представлен и первый фирменный «умный» громкоговоритель WiiM Sound.



WiiM Sub Pro – восьмидюймовый активный (мощность усилительного модуля класса D – 250 Вт) сабвуфер с частотным диапазоном до 25 Гц и возможностью как проводного, так и беспроводного подключения. Управление осуществляется через мобильное приложение WiiM Home App. Из уникальных возможностей – система автокалибровки с искусственным интеллектом RoomFit, расширенные возможности настроек эквалайзера и подключение по Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 с LE Audio, RCA и Ethernet.



Технология RoomFit позволяет подстраивать низкие частоты под уникальную акустику помещения и компенсировать комнатные моды. Дополнительные возможности тонкой настройки, в том числе фазы, задержки и пр., обеспечивают приложение WiiM Home App и продвинутый десятиполосный параметрический эквалайзер. Сабвуфер совместим со всеми фирменными стримерами, усилителями и акустическими системами – комплект из WiiM Sound и WiiM Sub Pro представляет собой полностью оптимизированную аудиосистему, – а также устройствами сторонних производителей, которые можно подключить через сабвуферный RCA выход.