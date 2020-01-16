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«Умный» Crescent от Cleer Audio


16.01.2020 14:00

 

 

Компания Cleer Audio показала на выставке CES 2020 интеллектуальный громкоговоритель Crescent. От многих других аналогичных устройств новинка отличается в первую очередь своим внешним видом – вместо привычного цилиндра мы видим что-то похожее на дольку дыни…

 

В продаже Crescent появится в третьем квартале 2020 года; розничная цена устройства составит почти шестьсот долларов США (599,99 $). Внутри необычного корпуса – линейный массив из шести 40-миллиметровых широкополосных драйверов, а также пара 3,3-дюймовых вуфера и два басовых порта. Корпус колонки сделан из алюминия, декоративная решётка-гриль – из обработанной вручную нержавеющей стали.

 

Пользователь может выбрать один из трёх аудио режимов: Wide Stereo – разработчик обещает, что ощущения будут такими же, как при прослушивании «живого» симфонического оркестра, – режим объёмного звучания 3D Immersive, а также режим Room Filling, при котором ненаправленный звук заполняет всё помещение. Управлять системой можно с помощью голосовых команд; заявлена поддержка Hi-Res аудио,  Spotify Connect, Apple AirPlay 2, подключение по Wi-Fi, оптический, 3,5 мм Aux и RJ25 входы.

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