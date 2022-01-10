Умный дом через 10 лет

10.01.2022 12:54

Эксперты считают, что 2020 и 2021 годы сильно повлияли на развитие рынка умных домов: люди были вынуждены проводить дома большую часть времени, и производители ответили на изменившиеся потребности новыми технологиями.

Массовое внедрение новых решений шло ускоренными темпами и во всех без исключения ценовых сегментах. Два прошедших года стали большим заделом на будущее, а пандемия сыграла роль трамплина. Многие интеллектуальные функции домашних электронных устройств, ранее маловостребованные и казавшиеся излишними, стали казаться едва ли не жизненно необходимыми. Потребители оценили новый уровень комфорта и теперь хотят получать ещё больше удовольствия от пребывания в своих домах и использования всевозможных «умных» гаджетов. Специалисты полагают, что в ближайшие 10 лет это приведёт к ещё более быстрому росту спроса на интеллектуальные дома, и новые жилые здания будут автоматически оснащаться инфраструктурой умного дома.



Роль искусственного интеллекта в жизни современного человека становится всё важнее; устройства, наделённые ИИ, уже в ближайшее время могут стать повседневностью. Сейчас умный дом контролируется человеком; умный дом завтрашнего дня будет учиться, адаптироваться к потребностям пользователя, что позволит изменить взаимодействие интеллектуальных систем с пользователем. То, что сейчас требует осознанного участия человека, будет происходить автоматически. Умный дом будет – и уже умеет – регистрировать, анализировать и оценивать привычки человека, распорядок его жизни. Это позволяет создать базовый шаблон, к которому ИИ будет адаптироваться в случае, если распорядок поменяется, и автоматически подстраиваться – так, что пользователю не придётся задумываться об изменении настроек умных систем.



Впрочем, говорить о том, что подобное положение вещей станет нормой для всего человечества, пока не приходится. До массовой интеллектуализации домохозяйств ещё далеко. Всеобщему внедрению умных систем мешают многие факторы: высокие цены, проблемы с безопасностью личных данных, всё ещё недостаточная информированность большинства потребителей о новых технологиях и их возможностях, сложности с интеграцией продуктов и решений разных производителей и пр. По мнению экспертов, отрасли требуется ещё очень много новых разработок, прежде чем появятся массовые решения для среднего и низкого ценового сегмента, и на это уйдут годы и годы.



