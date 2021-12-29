«Умный дом» на CES 2022: Z-Wave Alliance

29.12.2021 03:00

До начала выставки потребительской электроники CES 2022 остаётся чуть больше недели. Её открытия с нетерпением ожидают и компании-участники, и те, кто собирается приехать в Лас-Вегас по долгу службы или потому, что живо интересуется новейшими технологиями в области аудио-, видео-, домашней автоматизации и пр.

Выставка обещает быть не такой многолюдной, как раньше – ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, пока в силе; однако организаторы уверены, что грядущее мероприятие – первый шаг на пути к возвращению в привычный формат.

В числе участников – Z-Wave Alliance с самым большим на выставке стендом «умных» устройств; его площадь составит 5000 квадратных футов (более 460 кв.м). Специализированная экспозиция будет состоять из двух тематических площадок: Z-Wave Pavilion и Z-Wave Smart House. На последней будут демонстрироваться возможности протокола Z-Wave, обеспечивающего интероперабельность и совместимость устройств, выпускаемых разными производителями. С последней выставки CES, прошедшей в «живом» формате, прошло довольно много времени, а ситуация на рынке «умной» электроники сильно изменилась. Поэтому участники альянса – а это 15 компаний – приложили все усилия для того, чтобы максимально полно представить свои разработки и продемонстрировать весь спектр решений как для частного использования, так и для корпоративного сектора.