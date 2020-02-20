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«Умный дом» по-индийски


20.02.2020 12:40

 

 

Компания Panasonic разработала линейку «умных» устройств специально для индийского рынка. Они рассчитаны на рядового потребителя, недороги; в основе – концепция IoT («интернет вещей»). Panasonic планирует выпускать в рамках проекта совместимые моторизованные шторы и жалюзи, телевизоры, аудио- и видео компоненты, а также кондиционеры, стиральные машины, холодильники и многое другое.

 

Новая платформа с поддержкой IoT и искусственным интеллектом получила название Miraie; разработкой занимались специалисты Индийского инновационного центра Panasonic, расположенного в окрестностях Бангалора. Первыми продуктами, доступными индийским потребителям, станут кондиционеры, «умные» замки, розетки и выключатели; в ближайшем будущем будут выпущены и другие устройства. Управлять ими можно с помощью голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

 

Результаты исследования, проведённого компанией, говорят о том, что более 75% пользователей (речь идёт о населении Индии и Юго-Восточной Азии) считают неотъемлемыми признаками современного комфортного жилища наличие в нём высокотехнологичных устройств, простых, удобных и безопасных в использовании, с возможностью их объединения в домашнюю экосистему. При этом потребители рассчитывают, что электроника будет сама контролировать состояние различных элементов системы, сообщать об ошибках и неполадках и «общаться» с обитателями дома. Половина всех опрошенных мечтают о собственном «умном» доме и планируют обзавестись какими-либо интеллектуальными устройствами в ближайшие полгода.

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