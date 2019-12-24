24.12.2019 07:05

Amazon, Apple, Google и ZigBee Alliance объединяют усилия для создания нового открытого стандарта для компонентов «умного дома». Проект получил название «Умный дом по IP (Connected Home over IP); его цель – улучшить возможности совместимости бытовых электронных устройств, создаваемых разными производителями.



Компании-участники проекта сформировали рабочую группу, которая будет развивать новую инициативу и продвигать её среди производителей всевозможных «умных» устройств. На сегодня основной проблемой остаётся полная совместимость таких компонентов при их интеграции в домашнюю экосистему.



Создатели проекты ожидают, что введение единого стандарта упростит сертификацию устройств и позволит сделать более надёжным их взаимодействие друг с другом, а также с мобильными приложениями, облачными сервисами, голосовыми ассистентами и пр.