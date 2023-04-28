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«Умный» дом: подведены итоги Hi-Tech Building 2023


28.04.2023 11:34

 

 

19-20 апреля 2023 года в московском Loft Hall прошла профессиональная выставка-форум Hi-Tech Building. На выставке демонстрировались оборудование и решения, без которых сегодня невозможно представить домашнюю автоматизацию: системы управления освещением и аудиовидеокомпонентами, электроустановочные изделия, элементы систем видеонаблюдения, домофония, биометрия, датчики и контроллеры, решения для мониторинга состояния инженерных конструкций, программное обеспечение и многое другое.

 

Деловая программа выставки была посвящена современному интеллектуальному жилью: на конференции «Умный дом» обсуждались актуальные тренды, перспективы развития рынка, возможности отечественных поставщиков и производителей. Участники конференции подчеркнули, что «умный дом» становится новым стандартом и в России. Много внимания было уделено популяризации комплексных решений в этой сфере и необходимости продвижения российских методик и технологий. В числе главных проблем отметили недостаточную осведомлённость потребителей о возможностях «умных» домашних технологий, пока ещё очень низкую согласованность усилий государства и бизнеса, незаинтересованность управляющих компаний в массовом внедрении «умного» жилья. В обсуждении приняли участие и дизайнеры: для них была организована конференция Smart Design, на которой поднимались вопросы налаживания взаимодействия между дизайнерами и поставщиками интеллектуальных решений, возможности интеграции современных технологий в дизайн-проекты интерьеров.

 

13 лучших проектов по оснащению системами «умный дом» жилой недвижимости, реализованных российскими инсталляционными компаниями, получили награды национальной премии Hi-Tech Building Awards. В выставке приняли участие компании «Алиса» («Яндекс»), «Особая техника», «Элтех», Amods, Citron, Dahua Technology, Digihouse, Dihouse, EAE, Embedded Systems Rus, GS Labs, HDL Automation, Interra, Iridi, JetHome, Larnitech, Runn, Seawin, Smart4, Smartport, Smart Engineering, Loxone, Tantron, Urri, Wiren Board, Z-wave.me и другие.

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