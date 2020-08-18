«Умный дом»: прогноз до 2025 года

18.08.2020 12:56

Отчёт под названием «Развитие рынка домашней автоматизации под влиянием пандемии COVID-19. Глобальный прогноз» опубликовала компания MarketsandMarkets. По оценкам исследователей, объём рынка «умных» домашних устройств к 2025 году достигнет 135,3 миллиардов долларов США.



Аналитики предсказывает отрасли стремительный взлёт: по состоянию на 2020 год объём рынка оценивается в 78,3 миллиарда долларов США, а через пять лет предположительно увеличится почти в два раза; ежегодный прирост будет составлять около 11,6%.



Анализ проводился по категориям продукции (управление освещением, безопасность, системы кондиционирования и вентиляции, развлекательные системы и пр.), соответствующим услугам и программному обеспечению, а также по регионам. В числе главных факторов, которые влияют на развитие рынка, эксперты отмечают рост числа интернет-пользователей, увеличение располагаемого дохода пользователей в развивающихся странах, рост популярности систем домашнего наблюдения и растущую потребность в энергосберегающих системах с низким уровнем выбросов углерода. Исследование ещё раз подтвердило, что рост продаж ожидается на рынке смарт-колонок – этому способствуют недавние достижения в области искусственного интеллекта и обработки естественного языка, которые позволили улучшить возможности распознавания человеческого голоса.