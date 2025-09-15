ВХОД НА САЙТ

«Умный дом» в семье: снижает затраты и борется со стрессом


15.09.2025 11:37

 

 

Компания «Яндекс» и Центр исследований и экологического инжиниринга HPBS выяснили, как влияет использование систем «умный дом» на потребление электроэнергии и качество жизни пользователей. В качестве объекта исследования рассматривалась семья из четырёх человек, проживающая в типовой квартире в доме серии П-44Т (панельные многоэтажные дома, спроектированные в 1997 году и строившиеся до 2016 года преимущественно в Москве и Московской области).

 

Данные были получены методом энергетического моделирования: эксперты учитывали потенциальные энергозатраты на отопление, кондиционирование, освещение, а тестовая «умная» система состояла из хаба, пульта для кондиционера, датчиков температуры, влажности, освещённости и движения, а также лампочек и термостата. Как оказалось, использование таких устройств сокращает энергопотребление (и выбросы парниковых газов) на 12%. При этом энергозатраты на отопление снизились на 14%, на кондиционирование – на 58%, на освещение – на 9%, а их снижение стало следствием применения самых простых сценариев: свет включался автоматически по датчику движения, кондиционер – благодаря наличию датчика температуры, а «умный» термостат регулировал отопление.

 

Исследователи особо отметили, что все эти действия никак не меняют привычный для членов семьи образ жизни, зато повышают комфорт – создавая оптимальные для здоровья микроклимат и освещение и тем самым улучшая качество сна, работоспособность и общее самочувствие людей. Кроме того, утверждается, что домашние «умные» устройства влияют на психологический климат в семье, поскольку автоматизация рутинных процессов и предсказуемость сценариев снижают уровень фонового стресса.

2007