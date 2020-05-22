«Умный» концентратор на страже личного пространства

22.05.2020 13:31

Компания Atmos Home выпустила устройство под названием AtmosControl – концентратор «умного» дома, который расшифровывает управляющие голосовые команды локально, не отправляя записи голоса пользователя на облачные серверы. Таким образом, это первый в мире автономный хаб, защищающий потребителей от вмешательства в их личную жизнь.



AtmosControl функционирует по принципу «подключи и работай» (plug-and-play). Он поддерживает подключение по Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, имеет инфракрасный порт, может управляться голосом, прикосновением к сенсорному экрану, жестами, а также с помощью смартфона – то есть представляет собой универсальный пульт дистанционного управления для всех устройств «умного» дома, независимо от бренда или производителя.



Ожидается, что концентратор AtmosControl появится в продаже в четвёртом квартале 2020 года. В настоящее время его создатели проводят кампанию по привлечению средства для финансирования производства. На сегодня Atmos Home располагает суммой в размере 1,2 миллиона долларов США, из них один миллион внёс стратегический партнёр Atmos Home, компания Luminance Brands.