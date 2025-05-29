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«Умный» монитор LG: для работы и развлечений


29.05.2025 16:14

 

 

LG Smart Monitor Swing – универсальное устройство с гибкой подвижной подставкой и сенсорным экраном. Особая конструкция позволяет без усилий настраивать угол просмотра – в зависимости от цели, с которой монитор используется в тот или иной момент времени.

 

Работа за офисным столом, учёба, просмотр видео – LG Smart Monitor Swing легко адаптируется к любому сценарию. Музыканты могут использовать его как дисплей, на котором отображаются ноты, а художники – создавать цифровые произведения искусства. Монитор оснащается 32-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек) – с исключительной чёткостью изображения, яркими цветами и высокой контрастностью. Благодаря поддержке широкого спектра приложений пользователи могут легко переключаться между облачными офисными приложениями и удалённым доступом к ПК (без прямого подключения к последнему).

 

Предусмотрены встроенные динамики, а также различные варианты подключения, в том числе USB Type-C (с функцией зарядки подключённых устройств мощностью 65 Вт) и HDMI. Функция Auto Pivot автоматически настраивает ориентацию дисплея в соответствии с просматриваемым контентом. Подсветка экрана динамически регулируется в зависимости от окружающих условий.

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