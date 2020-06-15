«Умный» офлайн-ассистент от ProKNX

15.06.2020 12:22

На рынке домашней автоматизации появился новый игрок – старт-ап ProKNX. Недавно компания представила свою первую разработку – офлайн-систему для голосового управления компонентами «умного дома».

По словам представителей ProKNX, одно из главных преимуществ их продукта – отсутствие угрозы вмешательства в личную жизнь пользователей. Голосовой ассистент Pratglad (разработчики назвали своё детище шведским словом, в переводе означающим «болтливый») работает в автономном режиме, без передачи внешних данных в облако. В продаже новинка появится в конце июня; по умолчанию она рассчитана на англоязычных пользователей, но по запросу можно добавить также французский и немецкий языки. В дальнейшем количество языков, на которых «говорит» Pratglad, планируется расширить.

Pratglad – первый «умный» домашний помощник с голосовым управлением, который использует машинное обучение и так называемое «понимание естественного языка»: он способен реагировать на различные команды, произнесённые тысячами разных способов. Голосовой ассистент совместим в том числе с интеллектуальными продуктами IKEA: лампами и жалюзи. Его легко настроить, поэтому пользователи могут обойтись без помощи профессиональных инсталляторов. Впрочем, разработчики уверены, что Pratglad всё же может стать источником дополнительного дохода для системных интеграторов: продукт дешёвый, установить его проще простого, что весьма выгодно, если за установку берётся фиксированная плата.