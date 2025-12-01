«Умный» проектор-рисовалка

01.12.2025 14:51

Если вам вдруг наскучило смотреть кино, можете взять и… порисовать – такую возможность даёт новая разработка компании Honor (подразделения Huawei). Honor Choice AI Air способен не только проецировать Full HD изображения на стены и потолок, но и выполнять роль виртуального фломастера.

Характеристики LED-источника света: яркость 280 CVIA люменов, контрастность 2500:1. Не много, поэтому пользоваться проектором можно только в тёмных помещениях. Зато управлять устройством можно с помощью жестов. Или через мобильное приложение. Проекционное отношение: 1.2:1. Есть функции автофокуса, коррекции трапецеидальных искажений, подстройки изображения к размерам экрана; подключение к источнику видеосигнала происходит по Wi-Fi 6 или традиционным проводным способом, через разъём HDMI.

Мощность встроенного динамика: 5 Вт. Имеются 3,5-миллиметровый аудиоразъём для экспорта звука на внешнюю аудиосистему и поддержка Bluetooth 5.0. Процессор четырёхъядерный, объём памяти: 1 ГБ – оперативка, 32 ГБ – внутренняя. Проектор оснащается подставкой с углом наклона 160 градусов, которая может использоваться и как ручка для переноски.