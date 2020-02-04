«Умный» саундбар Yamaha YAS-109

04.02.2020 12:19

3 февраля в российских специализированных магазинах начались продажи новинки от Yamaha – «умного» саундбара YAS-109. Устройство оснащается встроенным голосовым помощником Alexa, поддерживает подключение по Wi-Fi и современные стриминговые технологии, позволяющие воспроизводить контент с домашних источников, а также из сети Интернет в реальном времени.



Подключение саундбара к Wi-Fi даёт возможность пользоваться потоковым режимом для передачи аудио с ноутбуков, ПК, смартфонов и пр. Благодаря поддержке Spotify и Amazon Music слушать музыку в потоковм режиме можно прямо с саундбара. Высокое качество передачи низких частот обеспечивают два встроенных сабвуфера. При желании можно подсоединить ещё один, внешний сабвуфер, оснащённый усилителем.



Для подключения YAS-109 достаточно подсоединить один провод к телевизору, другой – к розетке. Если телевизор поддерживает HDMI-CEC, пульт от него можно использовать и для управления саундбаром. Простой и понятный интерфейс приложения Sound Bar Controller, которое устанавливается на планшет или телефон, обеспечивает доступ ко всем функциям и настройкам. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 16990 рублей.