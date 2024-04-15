«Умный» усилитель для портативного аудио

15.04.2024 11:36

Компания Goodix Technology представила «умный» усилитель нового поколения TFA9865 (класс D), предназначенный для работы с портативными аудиоустройствами. Размеры чипа – всего 2,2 x 2,2 мм.



Утверждается, что использование нового усилителя обеспечит высокое качество звучания и низкий уровень искажений, а потребление энергии будет минимальным. Выходная мощность TFA9865 – 7 Вт (мощнее на сегодня не существует); порог шума – ультранизкий. С новым усилителем заряда аккумулятора мобильного устройства хватит на большее время прослушивания аудио.



Создание нового чипа, как утверждает разработчик, означает новый этап в развитии цифровых технологий.



