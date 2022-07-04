Уникально и экстраординарно: запись Боба Дилана за миллион фунтов

04.07.2022 10:58

В Лондоне проходит выставка, предваряющая необычный аукцион. На нём будет продана новая студийная запись песни Боба Дилана “Blowin’ in the Wind”, сделанная впервые после 1962 года. Звуковой носитель – Ionic Original, диск, не являющийся ни виниловым, ни лазерным, и созданный музыкальным продюсером, многократным обладателем премии «Грэмми» Ти Боуном Бернеттом (T Bone Burnett).

Сам аукцион состоится 7 июля. В рамках подготовки к нему прошли две сессии прослушивания – в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке. Новый аудиоформат был представлен около месяца назад; запись на диске выгравирована на лаке, который покрывает поверхность алюминиевого диска. В пресс-релизе говорилось, что «Ionic Original – вершина технологий записи звука», точь-в-точь повторяющая оригинальное звучание. Патент на новую технологию принадлежит компании Барнетта NeoFidelity, Inc.

Участникам аукциона обещают «первый за более чем 70 лет революционный прорыв в технологиях аналоговой звукозаписи» и «сенсационные улучшения в качестве звучания и сроках службы аудионосителя». Предполагается, что запись, существующая в единственном экземпляре, может быть продана за миллион фунтов стерлингов. Для воспроизведения записи будет задействована аудиосистема McIntosh, состоящая из проигрывателя виниловых пластинок MT5, фонокорректора/предусилителя MP1100 и усилителя для наушников MHA200.



