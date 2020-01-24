Уникальный DASS-саундбар Creative

24.01.2020 13:50

Компания Creative показала на выставке CES 2020 первый в мире саундбар DASS (Dolby Atmos Speaker System), разработанный совместно с Dolby Laboratories.

Особенность модели SXFI CARRIER – в действительно широкой звуковой сцене, которую создаёт устройство шириной всего в 88 см. Даже в таком компактном форм-факторе новый саундбар от Creative обеспечивает полноценный звук Dolby Atmos. «Первенство» SXFI Carrier ещё и в использовании технологии Super X-Fi Headphone Holography, благодаря которой в наушниках воссоздаётся звуковая сцена, подобная той, что возникает в комнате с полноценной многоколоночной аудиосистемой.

Возможности подключения SXFI CARRIER также впечатляют: Bluetooth, порты USB-C и USB-A, разъём HDMI eARC для несжатого HD звука, два разъёма HDMI 2.1, способных пропустить видео в разрешении до 8K. Начало продаж SXFI Carrier запланировано на второй квартал 2020 года.