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Уникальный DASS-саундбар Creative


24.01.2020 13:50

 

 

Компания Creative показала на выставке CES 2020 первый в мире саундбар DASS (Dolby Atmos Speaker System), разработанный совместно с Dolby Laboratories.

 

Особенность модели SXFI CARRIER – в действительно широкой звуковой сцене, которую создаёт устройство шириной всего в 88 см. Даже в таком компактном форм-факторе новый саундбар от Creative обеспечивает полноценный звук Dolby Atmos. «Первенство» SXFI Carrier ещё и в использовании технологии Super X-Fi Headphone Holography, благодаря которой в наушниках воссоздаётся звуковая сцена, подобная той, что возникает в комнате с полноценной многоколоночной аудиосистемой.

 

Возможности подключения SXFI CARRIER также впечатляют: Bluetooth, порты USB-C и USB-A, разъём HDMI eARC для несжатого HD звука, два разъёма HDMI 2.1, способных пропустить видео в разрешении до 8K. Начало продаж SXFI Carrier запланировано на второй квартал 2020 года.

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