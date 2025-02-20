Unilumin задаёт новые стандарты качества

20.02.2025 10:18

Компания Unilumin представила свою новую продукцию: LED-дисплеи на базе технологии MIP, светодиодные декоративные дисплеи серии Unatural, прозрачные экраны Udesign SV, а также интегрированные решения для светодиодных дисплейных платформ и кинотеатров.



Модели серии Unatural обеспечивают органичное сочетание дисплеев с дизайном помещения, что особенно важно для музеев, художественных галерей, элитных коммерческих помещений. Следуя концепции «Когда выключено – декор, включено – искусство», конструкторы Unilumin разработали дисплеи, которые в выключенном состоянии органично вписываются в окружающее пространство, во включённом же обеспечивают изображение высокой чёткости и яркости и гарантируют исключительную видимость при любом освещении.



Прозрачные дисплеи, популярность которых растёт с каждым днём, в ассортименте Unilumin представлены моделями серии Udesign SV. Прозрачность экрана составляет 93 % – это новый стандарт для элитной розничной торговли, цифровых выставок, художественных галерей и пр. Такое устройство позволяет сохранить открытость пространства и вместе с тем обеспечить эффектную визуальную передачу информации при самых разных условиях освещения.



