Unison Research: новые флагманы гибридной серии Unico

Компания Unison Research выпустила две новинки в гибридной серии Unico. Предварительный усилитель Unico PRE v2 и усилитель мощности Unico DM v2 станут новыми флагманами линейки.



Предварительный усилитель Unico PRE v2 построен по схеме «двойное моно», полностью балансной, без общей обратной связи. Ламповый каскад класса А – на двух лампах ECC83/12AX7 Gold Lion. Регулировка громкости реализована через высокоточную интегральную схему: резисторы обеспечивают идеальный баланс, без искажений и потерь. Предусилитель оснащается входами и выходами RCA и XLR и встроенным фонокорректором (MM/MC) с пассивной RIAA-коррекцией. В основе встроенного ЦАПа – конвертер Sabre ES9018K2M с поддержкой PCM до 384 кГц и нативного DSD.



Особенность стереоусилителя мощности Unico DM v2 – технология A.S.H.A. (Analog Synchronized Hybrid Amplification). В этой схеме используется синхронизированная пара «ведущий-ведомый», реализованная на MOSFET-транзисторах. Ведущий транзистор работает в чистом классе А, ведомый – в классе AB. Первый обеспечивает музыкальность и микродинамику, второй отвечает за мощность и управляемость. Итог: практически полное отсутствие «ступенчатых» искажений и насыщенное звучания на любых уровнях громкости. Мощность Unico DM v2: 220 Вт / 8 Ом в стереорежиме; до 650 Вт / 8 Ом в мостовом режиме. Здесь также используются лампы Gold Lion (ECC82/12AU7), во входном каскаде класса A. Каждый канал питается от собственного тороидального трансформатора – экранированного, мощностью 750 ВА.



Оба устройства выпускаются в корпусах цвета Midnight Black и Velvet Gold. На передней панели из алюминия расположены деревянные вставки с логотипом Unison Research, который является кнопкой включения устройства. Рекомендованные розничные цены в России: 850 тысяч рублей за предусилитель Unico PRE v2, 1,25 млн. рублей за усилитель мощности Unico DM v2.