Unity – без проводов и потери качества

12.05.2023 12:50

Первые в мире беспроводные наушники, передающие звук без потерь, покажут на следующей неделе на выставке High End Munich. Новинка – разработка швейцарской компании HED Unity. Розничная цена составит 2199 долларов США.



В наушниках Unity применена технология Full-Fidelity – функция Wi-Fi, поддерживающая потоковую передачу аудиофайлов с разрешением до 24 бит / 96 кГц. Пользователю требуется приложение Unity Multisource Music Player HED Unity – в качестве источника для доступа к локальному медиасерверу или синхронизации с Hi-Res музыкальными сервисами, такими, как Qobuz. Unity также поддерживают подключение по Bluetooth. Правда, в этом случае потери в качестве звучания будут, зато владельцы наушников смогут пользоваться ими и за пределами действия беспроводной сети Wi-Fi. Unity разработаны в том числе и как платформа, которая будет поддерживать приложения для передачи пространственного звука. Новинка обладает более широкими возможностями, чем традиционные беспроводные наушники – благодаря встроенному двухъядерному процессору с большим объёмом памяти. Встроенный девятиосный гиростабилизатор (IMU, Inertial Measurement Unit), состоящий из трёхосных гироскопа, акселерометра и компаса, отслеживает движения головы пользователя, обеспечивая эффект полного погружения. Возможность беспроводного (OTA) обновления программного обеспечения обеспечивает дальнейшее расширение функциональности наушников. В комплект поставки входит адаптер для проводного подключения.



Unity – наушники закрытого типа, 40-миллиметровыми драйверами с титановым покрытием и частотным диапазоном от 20 Гц до 22 кГц. Используемые материалы – алюминиевый сплав и нейлон с добавлением углеродного волокна. Оголовье – из прочного, но гибкого полиамида; амбушюры из вспененного материала с эффектом памяти регулируются по высоте – это обеспечивает идеальную посадку и равномерное распределение веса наушников по всей голове. Система активного шумоподавления Unity совершеннее, чем в других современных моделях: у пользователей не возникнет ощущения давления в слуховом канале, что нередко случается при использовании наушников с ANC. Литий-ионный аккумулятор полностью подзаряжается за полтора часа; этого хватает на восемь часов потоковой передачи по Bluetooth или шесть часов Hi-Res стриминга по Wi-Fi.