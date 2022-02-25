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Универсальная подставка Voodoo Stick


25.02.2022 11:20

 

 

Деревянная подставка Voodoo Stick, выпускаемая компанией Analog Renaissance – красивый аксессуар, на котором можно разместить обложку виниловой пластинки во время прослушивания диска. Кроме того, подставку можно использовать и как универсальный держатель для наушников или – с установленным конвертом с пластинкой – в качестве декоративного элемента интерьера.

 

Подставка сделана из древесины дуба и покрыта прозрачным защитным слоем лака для максимальной долговечности. В верхней части подставки выжжено клеймо, а на основании – название модели, Voodoo Stick. Широкий вырез в нижней части подставки и высокая опора надёжно удерживают любой конверт, в том числе и двойной, под небольшим углом. Подставка подходит и для размещения любых моделей полноразмерных наушников.

 

Analog Renaissance Voodoo Stick уже появилась в продаже в российских аудиосалонах. Рекомендованная розничная цена составляет 3700 рублей.

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