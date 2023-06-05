Универсальная стойка для акустики Monitor Audio

05.06.2023 10:50

Компания Monitor Audio выпустила новую универсальную стойку для акустических систем ST-2. Стойку можно использовать с различными моделями громкоговорителей, в том числе выпускаемых другими производителями, однако разработана она специально для фирменных полочников Gold 100 и Platinum 100 3G.

ST-2 выполнена из алюминия, верхняя пластина, на которую ставится колонка – из стали. Стойка довольно тяжёлая, очень прочная и устойчивая. Полая «нога»-опора изнутри отделана специальным демпфирующим материалом; при желании можно засыпать её балластом. Высота, на которой располагается громкоговоритель, регулируется; шипы, также регулируемые по высоте, позволяют устанавливать стойки в том числе и на полах с мягким или длинноворсовым покрытием.

Есть кабель-канал, в который можно спрятать провода; предусмотрены изолирующие прокладки на верхней пластине, которые препятствуют передаче вибраций от колонки. В литом основании имеются дополнительные утяжелители; это сделано для того, чтобы избежать эффекта маятника в случае установки на стойку особенно тяжёлой акустической системы. Цвета: чёрный и белый.



