Универсальная звуковая карта Creative Sound Blaster X4

16.06.2021 10:41

Creative Sound Blaster X4 – это USB-ЦАП и усилитель в одном корпусе с поддержкой Super X-Fi и комплектом SmartComms Kit, улучшающим качество звучания в фильмах, музыке, играх и при конференц-связи.



По сравнению с Sound Blaster X3 новое устройство обладает расширенными функциями и возможностями подключения. Он поддерживает дискретный и виртуальный объёмный звук и технологии Super X-Fi и Dolby Digital Live, благодаря чему обладатель наушников слышит то же, что и владелец премиальной системы объёмного звучания с несколькими динамиками. При разработке Sound Blaster X4 учтены потребности пользователей, работающих из дома: комплект SmartComms Kit для Windows может автоматически отключать звук и обеспечивает двустороннее шумоподавление, что упрощает онлайн-общение. Кроме того, при использовании с Windows Sound Blaster X4 поддерживает кодирование Dolby Digital Live, преобразуя аудиоконтент в режиме реального времени.



Устройство оснащено оптическим и линейным входами: его можно подключить к внешнему микрофону, головной гарнитуре, ПК, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch и акустическим системам. Управление осуществляется с помощью нового приложения Creative. На самом усилителе имеются поворотная ручка и несколько кнопок для баланса, выбора звукового режима и режима Super X-Fi. Специальная кнопка переключает динамики (линейный выход) и наушники, а уровень громкости можно регулировать с помощью функции Audio Balance на ПК, Mac, PS5 или PS4. Режимы эквалайзера «Музыка», «Фильмы» и «Усилитель шагов» позволяют добиться оптимального звучания в зависимости от типа аудио контента.