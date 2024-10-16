Универсальность на высоте: Sound Blaster G8

16.10.2024 12:45

Свой первый внешний игровой ЦАП, с HDMI и двойным USB-C, представила компания Creative Technology. Устройство выпускается под торговой маркой Sound Blaster. ЦАП G8 с возможностями микширования обеспечивает бесперебойное подключение и высокую чистоту и точность звука.



Sound Blaster G8 воспроизводит файлы 32 бит / 384 кГц, оснащён фирменным дискретным усилителем для наушников Xamp и подходит аудиолюбителям, геймерам и создателям аудиоконтента. К ЦАП можно подключить одновременно два устройства, например, ПК и консоль, без необходимости использования дополнительных микшерных устройств. Встроенный дискретный двухканальный усилитель управляет левым и правым каналами наушников по отдельности, что обеспечивает более плавное и детальное звучание, и работает с наушниками с диапазоном сопротивления от 16 Ом до 600 Ом.



Sound Blaster Acoustic Engine даёт геймерам возможность через приложение Creative настраивать параметры звука и создавать индивидуальные звуковые профили, подходящие для любого игрового процесса. Точность настроек обеспечивает десятиполосный эквалайзер. Режим Scout Mode усиливает критически важные звуковые сигналы, например, шаги, давая игрокам преимущество в той или иной игровой ситуации, технология CrystalVoice обеспечивает чёткую связь, уменьшая фоновые шумы и эхо, а поддержка Dolby Digital позволяет оказаться буквально в центре происходящих на экране событий. Самые важные для геймеров элементы управления расположены на верхней панели устройства.



