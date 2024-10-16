ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Универсальность на высоте: Sound Blaster G8


16.10.2024 12:45

 

 

Свой первый внешний игровой ЦАП, с HDMI и двойным USB-C, представила компания Creative Technology. Устройство выпускается под торговой маркой Sound Blaster. ЦАП G8 с возможностями микширования обеспечивает бесперебойное подключение и высокую чистоту и точность звука.

 

Sound Blaster G8 воспроизводит файлы 32 бит / 384 кГц, оснащён фирменным дискретным усилителем для наушников Xamp и подходит аудиолюбителям, геймерам и создателям аудиоконтента. К ЦАП можно подключить одновременно два устройства, например, ПК и консоль, без необходимости использования дополнительных микшерных устройств. Встроенный дискретный двухканальный усилитель управляет левым и правым каналами наушников по отдельности, что обеспечивает более плавное и детальное звучание, и работает с наушниками с диапазоном сопротивления от 16 Ом до 600 Ом.

 

Sound Blaster Acoustic Engine даёт геймерам возможность через приложение Creative настраивать параметры звука и создавать индивидуальные звуковые профили, подходящие для любого игрового процесса. Точность настроек обеспечивает десятиполосный эквалайзер. Режим Scout Mode усиливает критически важные звуковые сигналы, например, шаги, давая игрокам преимущество в той или иной игровой ситуации, технология CrystalVoice обеспечивает чёткую связь, уменьшая фоновые шумы и эхо, а поддержка Dolby Digital позволяет оказаться буквально в центре происходящих на экране событий. Самые важные для геймеров элементы управления расположены на верхней панели устройства.

Связанные новости:
 Геймерский саундбар Sound Blaster GS5  - 02.10.2024 16:18
 Настольная акустика: новинки серии Creative Pebble - 14.02.2024 11:09
 Саундбар для ПК Creative Stage SE - 15.03.2023 09:23
 Звуковая карта Creative Sound Blaster X5 - 31.01.2023 11:40
 Звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy FX V2 - 22.09.2021 08:45
 Настольные колонки Creative T60 - 09.07.2021 03:03
 Мини-ЦАП Sound Blaster PLAY! 4 - 10.02.2021 11:35
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007